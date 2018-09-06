مؤسسة النفط تتفقد مواقعها عقب انتهاء اشتباكات جنوب طرابلس

أحد خزانات البريقة بطريق المطار في العاصمة طرابلس. (المؤسسة)

بدأ أعضاء لجنة الطوارئ جولة لتقييم الأضرار بخزانات مستودع طريق المطار التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، في إطار متابعة الأحداث الطارئة والاشتباكات المسلحة التي دارت في منطقة جنوب طرابلس قرب المستودع.

وزار أعضاء اللجنة، أمس الأربعاء، فرق الإطفاء المساندة من الشركات النفطية بالمنطقة الغربية (الزاوية، مليتة، والبريقة) في موقع الدريبي التابع لشركة البريقة، وفقًا لما نشرته المؤسسة عبر موقعها الإلكتروني.

وضم الفريق كلاً من مدير عام الصحة والسلامة والأمن والبيئة والتنمية المستدامة في المؤسسة خالد بوخطوة، ومدير الصحة والسلامة والبيئة سالم الجواشي، ومدير إدارة الأمن عبدالسلام الغزيوي.

وفي ختام الجولة تفقد الفريق، المستخدم عبدالمالك عادل مصطفى بشركة البريقة، الذى أصيب نتيجة الشظايا والرصاص العشوائي بالمستودع خلال تأديته عمله في مكافحة الحريق.

جانب من زيارة المستخدم عبدالمالك عادل مصطفى. (المؤسسة)

فرق الإطفاء المساندة من الشركات النفطية بالمنطقة الغربية. (المؤسسة)