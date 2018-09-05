لأول مرة.. التحاق 7 لاعبين محترفين ببعثة المنتخب الليبي بجنوب أفريقيا

التحق جميع اللاعبين المحترفين ببعثة المنتخب الوطني في جنوب أفريقيا وهي المرة الأولى في تاريخ ليبيا يمثل المنتخب 7 محترفين في منافسات أفريقية .

حيث وصل اللاعب أحمد بن علي المحترف ضمن صفوف فريق كرتوني الايطالي، و اللاعب حمدو الهوني المحترف ضمن صفوف فريق ديسبورتيفو أفيس البرتغالي بالإضافة إلي اللاعب المعتصم المصراتي المحترف ضمن صفوف فريق فيتوريا غماريش البرتغالي.

كما وصل في وقت سابق إسماعيل التاجوري المحترف ضمن صفوف فريق نيويورك سيتي الأميركي وكذلك اللاعب محمد المنير المحترف ضمن صفوف فريق اورلاندو سيتي الأميركي وسند الورفلي المحترف في صفوف الرجاء البيضاوي إلي مطار جوهانسبرغ حيث كان في استقبالهما المدير الاداري للمنتخب الوطني حسين الفريطيس وذلك لتعزيز صفوف المنتخب الوطني في مباراته المرتقبة أمام مستضيفه منتخب جنوب أفريقيا يوم السبت القادم.