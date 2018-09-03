«القابضة للاتصالات» توضح أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 03 سبتمبر 2018, 04:43 مساء

أوضحت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أسباب تذبذب خدمات الإنترنت في ليبيا، مؤكدة أن مهندسيها وفرقها الفنية تسعى جاهدة لمعالجة المشكلة في أسرع وقت.

وقالت الشركة في بيان اطلعت عليه «بوابة الوسط» إن أسباب تذبذب خدمة الإنترنت يعود «لحالة عدم الاستقرار الأمني بمدينة طرابلس وعدم تمكن مهندسي الصيانة بشركات القطاع من الوصول لمواقع المعدات لغرض إعادة تشغيل بعض المحطات التي توقفت بسبب انقطاعات التيار الكهربائي الأمر الذي تسبب في فقدان سعات كبيرة خاصة بخدمة الإنترنت وتذبذب سرعتها».

وأكدت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة في البيان، أن مهندسي الصيانة يسعون جاهدين للوصول إلى المحطات لتزويدها بالوقود وإعادة تشغيلها لحل الإشكالية في أسرع وقت ممكن.

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