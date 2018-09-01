شركة البريقة تؤكد إصابة خزان ديزل بمستودع طريق المطار جراء اشتباكات طرابلس

أكدت شركة البريقة لتسويق النفط، إصابة خزان الديزل رقم (122) الذي يزود محطة كهرباء السواني، الواقع بمستودع طريق المطار في طرابلس، عصر اليوم السبت، جراء الاشتباكات التي تشهدها مناطق جنوب العاصمة بين مجموعات مسلحة منذ أيام.

وأعربت الشركة في بيان «عن قلقها الشديد من الأضرار التي ستصيب حظيرة الخزانات بالكامل»، منبهة إلى أن استمرار الاشتباكات «سيعرض البنى التحتية للمستودع والخزانات إلى خسائر كبيرة، بالإضافة إلى التأثير على عملية تزويد المحروقات».

ودانت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة «بشدة ما يحدث من عبث في مقدرات الشعب الليبي التي يتم تخريبها والعبث بها»، وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط «القوات المتناحرة بأن تبتعد عن الخزانات فورًا حفاظًا على أرواح أبطال شركة البريقة المتواجدين في الموقع، الذين تمكنوا بجهودهم الجبارة من السيطرة على الموقف بشكل موقت».

وحذرت شركة البريقة لتسويق النفط في ختام البيان «مما سيترتب على مزيد الاشتباكات من كارثة إنسانية وبيئية واقتصادية ستزيد من معاناة المواطنين».