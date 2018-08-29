الورضمي يبحث مع مستشار الرئيس الفلبيني تفعيل الاتفاقات السابقة مع ليبيا

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 07:45 مساء

بحث المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور المهدي الأمين الورضمي، تفعيل الاتفاقات السابقة الموقَّعة بين طرابلس ومانيلا، مع مستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة عبدالله مامو، خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة العمل والتأهيل، مراد الضبع، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الورضمي ناقش مع مستشار الرئيس الفلبيني، تفعيل الاتفاقات السابقة وتوقيع مذكرات التفاهم التي تعثرت في السنوات الماضية.

وأوضح الضبع، أن الاجتماع تناول ملف استجلاب العمالة الفلبينية والتدريب المهني في المجالات الطبية، مؤكدًا أن وزارة العمل تعمل على تسهيل وتقديم كافة الخدمات للعمالة الفلبينية الموجودة في ليبيا، فضلاً عن الحفاظ على حقوقهم.

ورحب الورضمي خلال اللقاء، الذي عُـقد بديوان وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، بمستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة عبدالله مامو والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الفلبين تلعب دورًا مهمًّا في ليبيا.

من جانبه عبّـر مامو عن سعادته بلقاء المفوض بوزارة العمل والتأهيل والمسؤولين بديوان الوزارة، معتبرًا أن اللقاء خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أنه سينقل نتائج الاجتماع وبشكل مباشر إلى الرئيس الفلبيني ووزير العمل في مانيلا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

إنجاز تاريخي لشباب ليبيا في أفريقية السلة
رياضة محلية
الأزمات تطيح بمنتخب الناشئين والمغرب يتأهل إلى نهائيات الأمم
رياضة محلية
قزيط: «الرئاسي» سجل فشلاً ذريعًا
ليبيا
«ورطة» تنتظر الأندية الليبية
رياضة محلية
النواب الداعمون الاتفاق السياسي: «الرئاسي» لم يعد يمثل «التوافق».. ويجب إعادة ...
ليبيا
التلويح بتفعيل «القرار 5 لسنة 2014».. قنبلة دخان لكسب الوقت أم اتجاه لانتخاب ...
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من العبث بأمن طرابلس وسكانها
ليبيا
بالفيديو.. بادي يظهر في أحد المعسكرات قرب طرابلس ملوِّحًا بالعودة إلى العاصمة
ليبيا
تصدير 645 ألف برميل نفط إلى فرنسا من ميناء البريقة
ليبيا
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
برناردينو ليون: «مافيا» شوّشت على اتفاقية سلام اقترحتها على الليبيين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»