الورضمي يبحث مع مستشار الرئيس الفلبيني تفعيل الاتفاقات السابقة مع ليبيا

بحث المفوض بوزارة العمل والتأهيل في حكومة الوفاق الوطني، الدكتور المهدي الأمين الورضمي، تفعيل الاتفاقات السابقة الموقَّعة بين طرابلس ومانيلا، مع مستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة عبدالله مامو، خلال استقباله صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بوزارة العمل والتأهيل، مراد الضبع، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن الورضمي ناقش مع مستشار الرئيس الفلبيني، تفعيل الاتفاقات السابقة وتوقيع مذكرات التفاهم التي تعثرت في السنوات الماضية.

وأوضح الضبع، أن الاجتماع تناول ملف استجلاب العمالة الفلبينية والتدريب المهني في المجالات الطبية، مؤكدًا أن وزارة العمل تعمل على تسهيل وتقديم كافة الخدمات للعمالة الفلبينية الموجودة في ليبيا، فضلاً عن الحفاظ على حقوقهم.

ورحب الورضمي خلال اللقاء، الذي عُـقد بديوان وزارة العمل والتأهيل في العاصمة طرابلس، بمستشار الرئيس الفلبيني لشؤون العمالة عبدالله مامو والوفد المرافق له، مؤكدًا أن الفلبين تلعب دورًا مهمًّا في ليبيا.

من جانبه عبّـر مامو عن سعادته بلقاء المفوض بوزارة العمل والتأهيل والمسؤولين بديوان الوزارة، معتبرًا أن اللقاء خطوة مهمة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدًا أنه سينقل نتائج الاجتماع وبشكل مباشر إلى الرئيس الفلبيني ووزير العمل في مانيلا.