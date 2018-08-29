شنيب: اتصالات لاستبدال المجلس الرئاسي بآخر جديد

عضوة مجلس النواب انتصار شنيب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أرجعت عضوة مجلس النواب انتصار شنيب وإحدى الداعمات الاتفاق السياسي، اليوم الأربعاء، بيان حجب الثقة عن المجلس الرئاسي إلى فشل المجلس في أداء مهامه، مشيرة إلى «اتصالات مع نواب معارضين الاتفاق ومجلس الدولة، لإنهاء هذا المجلس واستبداله بمجلس آخر به رئيس ونائبان».

وأضافت شنيب في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن جميع المؤيدين حكومة الوفاق تأكدوا من الفشل الذريع في أداء المجلس الرئاسي مهامه، مما أثر سلبًا على الوضع الأمني والاقتصادي للدولة وزاد من معاناة المواطن.

وشددت على ضرورة «إنهاء الفوضى واستبدال المجلس الرئاسي الآن»، موضحة أن «الوضع الراهن لا يسمح بانتخاب رئاسي، ولذلك أنا أرى أن استبدال المجلس الرئاسي برئيس ونائبين وتشكيل حكومة منفصلة هو الحل».

كان أعضاء مجلس النواب الداعمون الاتفاق السياسي قالوا إن «المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي».

ودعا الأعضاء في بيان في وقت سابق اليوم، إلى «الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب».