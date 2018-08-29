شنيب: اتصالات لاستبدال المجلس الرئاسي بآخر جديد

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الأربعاء 29 أغسطس 2018, 03:00 مساء
عضوة مجلس النواب انتصار شنيب. (أرشيفية: بوابة الوسط)

أرجعت عضوة مجلس النواب انتصار شنيب وإحدى الداعمات الاتفاق السياسي، اليوم الأربعاء، بيان حجب الثقة عن المجلس الرئاسي إلى فشل المجلس في أداء مهامه، مشيرة إلى «اتصالات مع نواب معارضين الاتفاق ومجلس الدولة، لإنهاء هذا المجلس واستبداله بمجلس آخر به رئيس ونائبان».

وأضافت شنيب في تصريح إلى «بوابة الوسط»: إن جميع المؤيدين حكومة الوفاق تأكدوا من الفشل الذريع في أداء المجلس الرئاسي مهامه، مما أثر سلبًا على الوضع الأمني والاقتصادي للدولة وزاد من معاناة المواطن. 

وشددت على ضرورة «إنهاء الفوضى واستبدال المجلس الرئاسي الآن»، موضحة أن «الوضع الراهن لا يسمح بانتخاب رئاسي، ولذلك أنا أرى أن استبدال المجلس الرئاسي برئيس ونائبين وتشكيل حكومة منفصلة هو الحل».

كان أعضاء مجلس النواب الداعمون الاتفاق السياسي قالوا إن «المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي».

ودعا الأعضاء في بيان في وقت سابق اليوم، إلى «الشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد تسببه في أعمال شغب.. مدينة ألمانية تزيل تمثالًا لإردوغان
دولى
«فيفا» يدافع عن محمد صلاح ضد الاتحاد المصري بطريقة مختلفة
رياضة عالمية
«نواب برقة» يحمّلون المجلس الرئاسي المسؤولية عن اشتباكات طرابلس ويدعون لجنتي ...
ليبيا
محللون: العملية السياسية في ليبيا رهينة المجموعات المسلحة
ليبيا
حكومة الوفاق تبحث إكمال مشروع الجيل الثالث للمخططات العمرانية
ليبيا
الصالحين عبدالنبي: اشتباكات طرابلس «تصفية حسابات» بين مجموعات مسلحة
ليبيا
«أفريكوم»: نفذنا «ضربة دقيقة» قرب بني وليد بالتنسيق مع حكومة الوفاق
ليبيا
تحليق طائرات حربية في سماء طرابلس
ليبيا
«الأعلى للدولة» يقترح 4 إجراءات لوقف اشتباكات طرابلس
ليبيا
البعثة الأممية تحذر من «حدوث مواجهة عسكرية واسعة النطاق» في طرابلس
ليبيا
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

سيارة خارقة من «كلاشينكوف»