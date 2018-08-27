فتحي باشاغا: تفعيل قرار مجلس النواب رقم (5) بشأن الانتخابات الرئاسية «غير صائب».

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 27 أغسطس 2018, 05:16 مساء

قال عضو مجلس النواب عن مصراتة، فتحي باشاغا، إن تلويح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بتفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس مؤقت للدولة، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات «غير صائب».

ورأى باشاغا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «ما يحدث على الصعيد السياسي هو سلسلة لا متناهية من العبث والفشل الذي تسبب في ضياع مقدرات الدولة ومصالح الوطن وأدى إلى معاناة الشعب الليبي بشكل غير مسبوق».

واعتبر باشاغا أن ما يجري «اليوم من انهيار الوضع الأمني في العاصمة طرابلس هو حلقة من سلسلة فشل السلطات الحاكمة صورياً والخاضعة لهيمنة الميليشيات وتقويض دور مؤسستي الجيش والشرطة».

وحذر «بشدة من أن الوضع مقبل على مزيد من الفوضى في حال لم تتكاتف القوى الوطنية الصادقة بمختلف توجهاتها السياسية لوضع حد لهذا الاستهتار بمصير الوطن قبل أن يتسع الخرق على الراقع».

ونبه عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا، المجتمع الدولي إلى أن «دعمه لسلطات كرتونية محكوم بها وليست حاكمة أحد أهم أسباب هذا الانهيار الذي سيكون شاملاً على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية» .

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محمد صلاح يشتبك مع اتحاد الكرة المصري ووكيله يصعّد الأزمة
رياضة عالمية
«غلوبال ريسك إنسايتس»: معركة الهلال النفطي لم تنته.. وحفتر أصبح الشخصية الأهم في...
ليبيا
«الرئاسي» عن برنامج الإصلاح: التشاور مع «المركزي» ما زال جاريًا.. لتجنب الطعون ...
ليبيا
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
تشاد تنشر قوات بالقرب من حدودها مع ليبيا
ليبيا
فرنسا: علمنا بمؤتمر روما حول ليبيا وندعم كل المبادرات لتحقيق المصالحة
ليبيا
نشرة فرنسية تتحدث عن خفايا الصراع بين «المركزي» والمصرف الليبي الخارجي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اكتئاب الأم يؤثر على الصحة الجسمانية والنفسية للأطفال