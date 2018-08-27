فتحي باشاغا: تفعيل قرار مجلس النواب رقم (5) بشأن الانتخابات الرئاسية «غير صائب».

قال عضو مجلس النواب عن مصراتة، فتحي باشاغا، إن تلويح رئيس المجلس المستشار عقيلة صالح، بتفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس مؤقت للدولة، في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجلسات «غير صائب».

ورأى باشاغا في تصريح إلى «بوابة الوسط» أن «ما يحدث على الصعيد السياسي هو سلسلة لا متناهية من العبث والفشل الذي تسبب في ضياع مقدرات الدولة ومصالح الوطن وأدى إلى معاناة الشعب الليبي بشكل غير مسبوق».

واعتبر باشاغا أن ما يجري «اليوم من انهيار الوضع الأمني في العاصمة طرابلس هو حلقة من سلسلة فشل السلطات الحاكمة صورياً والخاضعة لهيمنة الميليشيات وتقويض دور مؤسستي الجيش والشرطة».

وحذر «بشدة من أن الوضع مقبل على مزيد من الفوضى في حال لم تتكاتف القوى الوطنية الصادقة بمختلف توجهاتها السياسية لوضع حد لهذا الاستهتار بمصير الوطن قبل أن يتسع الخرق على الراقع».

ونبه عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة فتحي باشاغا، المجتمع الدولي إلى أن «دعمه لسلطات كرتونية محكوم بها وليست حاكمة أحد أهم أسباب هذا الانهيار الذي سيكون شاملاً على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية والاقتصادية» .