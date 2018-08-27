مقتل معاون آمر كتيبة باب تاجوراء خلال اشتباكات طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط: أسماء بن سعيد | الإثنين 27 أغسطس 2018, 03:20 مساء

قال مصدر عسكري، اليوم الإثنين، إن معاون آمر كتيبة باب تاجوراء، مروان كاره، لقي مصرعه في الاشتباكات الدائرة منذ فجر اليوم الإثنين جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وقال المصدر الذي تحفظ عن ذكر اسمه في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، «مروان كاره لقي مصرعه في اشتباكات عين زارة».

ولقي شخص مصرعه وأصيب ثلاثة آخرون في اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة بالضواحي الجنوبيّة للعاصمة طرابلس بين قوات تتبع ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس ومعها قوات الدعم المركزي بأبوسليم اللتين تعملان تحت مظلة حكومة الوفاق، من ناحية، والقوات المعروفة باسم «الكانيات» نسبة إلى لقب آمرها.

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