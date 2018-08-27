«النواب» يفشل في عقد جلسة مكتملة النصاب وعقيلة يهدد بانتخابات رئاسية مباشرة

القاهرة - بوابة الوسط: جيهان الجازوي | الإثنين 27 أغسطس 2018, 02:25 مساء
جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية الإنترنت)

فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني اليوم، وهو ما جعل جلسة اليوم تشاورية بحضور 25 نائبا، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية.

الأمر الذي أكد معه رئيس المجلس عقيلة صالح ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء، وفق تصريحات أدلى بها الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأكد عقيله أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

يشار إلى أن القرار رقم (5) لسنة 2014 ينص في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة الموقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، عدم تمكنه من حضور الجلسة المنعقدة اليوم لأسباب لوجستية.

وقال الخطابي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن عددًا كبيرًا من نواب المنطقة الغربية والجنوبية لم يتمكن من السفر إلى طبرق بسبب عدم وجود طيران. وأضاف: «حتى وإن عقدت جلسة في اعتقادي لن تكون ذات أهمية وربما تكون تشاورية».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تفكيك قنبلة في ألمانيا بعد إجلاء 18 ألف شخص من منازلهم
دولى
«عمروش» يهدد هؤلاء في المنتخب الليبي قبل السفر لمصر
رياضة محلية
فيروز تغني بإمضاء زياد الرحباني
ثقافة وفن
أمين سر المصرف المركزي عن الإصلاحات الاقتصادية: المجلس الرئاسي غيَّر رأيه في ...
ليبيا
فرانس برس: جماعات جهادية ومسلحة تغيّر ولاءها بحسب مصالحها في ليبيا
ليبيا
اكتشاف نفق سري أسفل مطعم «كنتاكي» لتهريب المخدرات من المكسيك لأميركا
دولى
مؤشر تكلفة المعيشة: قفزة في أسعار البروتينات والحبوب والألبان والفواكه ...
ليبيا
المركزي: التضخم 19.5% في الربع الأول وستة أسباب وراء تصاعد الغلاء
ليبيا
لجنة الترتيبات المالية بـ«الرئاسي» تدعو لمناقشة «خطة الإنفاق»
ليبيا
بعثة الأمم المتحدة تنفي وجـود أي «صفقة» بين حفتر ووليامز
ليبيا
أميـر إماراتي يعرض شراء نادي ليفربول بسعر تاريخي
رياضة عالمية
بسبب ليونيل ميسي.. الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة حديثة عن شرب كأس نبيذ يوميا .. هل مضر أم مفيد للصحة