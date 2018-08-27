«النواب» يفشل في عقد جلسة مكتملة النصاب وعقيلة يهدد بانتخابات رئاسية مباشرة

جلسة سابقة لمجلس النواب (أرشيفية الإنترنت)

فشل مجلس النواب في عقد جلسة مكتملة النصاب القانوني اليوم، وهو ما جعل جلسة اليوم تشاورية بحضور 25 نائبا، وفق ما ذكرت مصادر برلمانية.

الأمر الذي أكد معه رئيس المجلس عقيلة صالح ضرورة تواجد النواب الأسبوع المقبل لإكمال النصاب القانوني للتصويت على تعديل الإعلان الدستوري وإقرار قانون الاستفتاء، وفق تصريحات أدلى بها الناطق باسم البرلمان عبدالله بليحق.

وأكد عقيله أنه إذا لم يتوافر النصاب في جلسة الإثنين المقبل، سيتم تفعيل قرار المجلس رقم (5) لسنة 2014 والاتجاه إلى الانتخابات الرئاسية مباشرة.

يشار إلى أن القرار رقم (5) لسنة 2014 ينص في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة الموقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

في المقابل، أعلن عضو مجلس النواب، المبروك الخطابي، عدم تمكنه من حضور الجلسة المنعقدة اليوم لأسباب لوجستية.

وقال الخطابي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن عددًا كبيرًا من نواب المنطقة الغربية والجنوبية لم يتمكن من السفر إلى طبرق بسبب عدم وجود طيران. وأضاف: «حتى وإن عقدت جلسة في اعتقادي لن تكون ذات أهمية وربما تكون تشاورية».