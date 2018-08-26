تراجع الدينار أمام عملات أجنبية وعربية

سجل سعر صرف الدينار انخفاضا أمام سلة عملات أجنبية وعربية في تعاملات السوق السوداء اليوم الأحد.

وارتفع سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.53 دينار اليوم مقابل 6.47 دينار خلال تعاملات أمس، بفارق 6 قروش، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وصعد الجنيه الإسترليني 11 قرشًا، مسجلاً 8.26 دينار اليوم مقارنة بـ8.15 دينار، فيما ارتفع اليورو إلى 7.50 دينار، مقابل 7.42 دينار أمس بفارق 8 قروش.

أما الليرة التركية فقد سجلت ارتفاعًا طفيفًا إلى 1.08 دينار، مقابل 1.07 دينار بفارق قرش واحد، كما صعد الدينار التونسي إلى 2.38 دينار ليبي مقابل 2.35 دينار ليبي.

وكانت دراسة حديثة لإدارة الِإحصاء بمصرف ليبيا المركزي أشارت إلى أن تدني سعر صرف الدينار من بين أسباب ستة أدت إلى تزايد معدل الغلاء.

ونوهت الدراسة إلى وجود اتجاه تصاعدي في مؤشر تكلفة المعيشة خلال عامي 2016 و2017، إذ زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 231.9 إلى 297.9 على التوالي، ثم إلى 323.4 في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل تضخمًا نسبته 19.5%.