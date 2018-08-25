السوق الموازية: الدينار يتراجع أمام الدولار واليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 25 أغسطس 2018, 01:40 مساء

تراجع سعر صرف الدينار الليبي أمام كل من الدولار واليورو والاسترليني خلال أسبوع في السوق الموازية، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

فقد زاد سعر صرف الدولار الأميركي اليوم السبت، إلى ما يتراوح بين 6.43 و 6.44 دينار، مقابل 6.38 دينار قبل أسبوع، محققا مكاسب بواقع خمسة قروش. كما زاد سعر صرف العملة الأوروبية الموحدة إلى 7.4 دينار مقابل 7.26 دينار خلال الفترة نفسها، وذلك بفارق 14 قرشا.

فيما حقق الجنيه الاسترليني مكاسب أسبوعية بواقع 11 قرشا، ليسجل اليوم 8.15 دينار مقابل 8.04 دبنار مطلع الأسبوع الماضي. وخلال الأسبوع نفسه زاد الدينار التونسي بواقع خمسة قروش، ليصل إلى 2.35 دينار مقابل 2.30 دينار.

وكانت دراسة حديثة لإدارة الِإحصاء بمصرف ليبيا المركزي أشارت إلى أن تدني سعر صرف الدينار  من بين أسباب ستة أدت إلى تزايد معدل الغلاء.

وأشارت الدراسة إلى وجود اتجاه تصاعدي في مؤشر تكلفة المعيشة خلال عامي 2016 و2017، إذ زاد الرقم القياسي لأسعار المستهلك من 231.9 إلى 297.9 على التوالي، ثم إلى 323.4 في الربع الأول من العام الجاري، ليسجل تضخما نسبته 19.5%.

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