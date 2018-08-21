أهالي طبرق يحتفلون بعيد الأضحى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الثلاثاء 21 أغسطس 2018, 07:45 مساء
معايدة أهالي طبرق احتفالا بعيد الضحى المبارك. (الإنترنت)

بدأ أهالي طبرق، معايداتهم احتفالا بعيد الأضحى المبارك، بعد أداء الصلاة صباح اليوم الثلاثاء، في الساحات العامة المختصصة لها.

وكان مكتب الأوقاف والشؤون الإسلامية قد عمم خطبة موحدة على كافة المساجد وخطباء الساحات العامة المكلفين، لحث المواطنين على وحدة الصف وإتباع ولي الأمر ونبذ الفرقة وحماية الوطن ومقدراته.

وأعلنت مديرية أمن طبرق يوم أمس الإثنين عن خطتها الأمنية خلال أيام عيد الأضحى المبارك والتي شملت تأمين ساحات الصلاة ومداخل المدينة ومفترقاتها الرئيسيّة.

ويفضل أهالي منطقة البطنان بشكل عام خلال عيد الأضحى المبارك تناول وجبة الرز المرجع والتي هي عبارة عن خليط من الأرز باللبن ولحم الخروف على وجبة الغداء وبعدها تبدأ المعايدات على الأقارب والأصدقاء.

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