غسان سلامة: أفضل طريقة لوقف التدخلات الخارجية في ليبيا أمرين

قال مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، إن أفضل طريقة لوقف التدخلات الخارجية هو أمران، الأول «التأكيد على الوحدة الوطنية»، والثاني، «العمل الدائم من خلال مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لمساعدة البعثة والليبيين على الحد من التدخلات الخارجية في الشأن الليبي».

وأضاف سلامة خلال مقابلة مع قناة «ليبيا الحدث» أذيعت مساء اليوم الأحد، أن «الإرادة الموحدة لليبيين» هي التي من شأنها أن تقوض أي فعالية للتدخلات الخارجية التي تؤثر سلبا على وحدة واستقرار البلاد، مؤكدا أن الأمم المتحدة تدعم خطة البعثة الأممية منذ إعلانها في 20 سبتمبر 2016.

وأكد سلامة أنه «عربي غير منحاز» وأنه يتبع الأمم المتحدة و«مجلس الأمن» ولا يتبع «أي شئ آخر»، مشيرا إلى أنه «لا يوجد لكل نزاع حل على مقاسه» وإنما «من يشتغل على حل النزاعات عليه أن يحترم قاعدتين، أن يتعلم من نجاحاته وفشله، وأن يحترم خصوصية حالات النزاع».

وردا على سؤال بشأن الموقف من معرقلي الانتخابات في حال تعذر إجراؤها قبل نهاية العام الجاري، قال سلامة مختتما حديثه إن «البعثة ليست مصنعا للوم».