عميد بلدية سرت يطالب بضرورة الإسراع في افتتاح مركز القرضابية لذوي الاحتيجات الخاصة

المعداني في مركز تأهيل المعاقين. (بوابة الوسط)

تفقد عميد بلدية سرت مختار المعداني، الأحد، أعمال الصيانة بمركز القرضابية لتأهيل وتدريب المعاقين.

وقال الناطق الرسمي باسم المجلس البلدي في تصريح إلى «بوابة الوسط»، إن المعداني ومرافقيه وقفوا على سير العمل في صيانة المركز.

وكان برفقة المعداني كل من عضو المجلس البلدي خالد مصطفى أحمد، ومدير صندوق التضامن الاجتماعي يوسف النواري، ونائب مدير الصندوق عيسى الجروشي، ومدير مكتب المعاقين علي الحرشة.

وأكد عميد البلدية ضرورة الإسراع في افتتاحه لتوفير الخدمة لشرائح متعددة من ذوي الإعاقة والجرحى من المواطنين، وأبدى استعداد البلدية للوقوف مع هذه الشريحة.

من جهته، أوضح مدير الصندوق أنه سيتم تجهيز المركز بعد انتهاء أعمال الصيانة مباشرة.

