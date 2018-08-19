إغلاق الطريق الرئيسية في المرج احتجاجًا على نقص السيولة

مواطنون يغلقون الطريق الرئيسية في المرج بسبب نقص السيولة. (بوابة الوسط)

أغلق مواطنون الطريق الرئيسية في مدينة المرج، اليوم الأحد، احتجاجًا على نقص السيولة بمصارف المدينة، وفق مصادر محلية وشهود عيان.

وحسب المصادر، فقد رفع المتظاهرون لافتات تتساءل عن المسؤول عن نقص السيولة، وتعاني مدينة المرج منذ أشهر أزمة خانقة في السيولة النقدية، الأمر الذي اُضطر معه المواطنون في المدينة إلى اللجوء للتعامل بالصكوك المصدقة والتحويلات المصرفية.

وفي أبريل الماضي شكا مدير مصرف «الجمهورية»، فرع المرج مراجع القوي، من أن الأموال التي يرسلها المصرف المركزي قليلة جدًّا، ولا توجد في المصرف إيداعات للاعتماد عليها في توفير السيولة.



مواطن يرفع صكًا مصرفيًّا خلال تظاهرة في المرج بسبب نقص السيولة. (بوابة الوسط)

مواطنون يحملون لافتة خلال تظاهرة في المرج بسبب نقص السيولة. (بوابة الوسط)

تظاهرة في المرج بسبب نقص السيولة. (بوابة الوسط)