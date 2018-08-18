المركزي في البيضاء يأذن للمصارف بالعمل الأحد والإثنين

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أغسطس 2018, 03:25 مساء
المصرف المركزي في البيضاء. (بوابة الوسط)

أذن المصرف المركزي في البيضاء للمصارف التجارية بالعمل يومي الأحد والإثنين المقبلين.

وأرجع المركزي في البيضاء هذا القرار، في رسالة إلى مديري المصارف، إلى تأخر ورود مرتبات بعض الوحدات الإدارية و حاجة بعض المواطنين للصكوك.

وكان مدير عام جناح الرقابة المصرفية بالمصرف المركزي في البيضاء، د.ادريس الأحيمر أصدر تعميمًا، إلى المديرين العامين ومديري المناطق بالمصارف التجارية، بشأن ضرورة العمل اليوم السبت ، على أن تكون ساعات دوام الموظفين من التاسعة صباحاً إلى الثانية ظهراً.

ووفقًا لذات الكتاب الصادرالأربعاء الماضي، فإن أول يوم عمل بعد عطلة عيد الأضحى هو يوم الأحد 26 أغسطس الجاري، لسنة 2018.

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