السايح: لم نتسلم طلبًا من حفتر بنقل مقر مفوضية الانتخابات من طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أغسطس 2018, 01:59 صباحا

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية لم تتسلم طلبًا من المشير خليفة حفتر بنقل مقرها من طرابلس، مشيرًا إلى أنهم في المفوضية «منفتحون على جميع الأطراف».

وقال السايح في حوار مع جريدة «الشرق الأوسط» السعودية، الأربعاء، «المشير حفتر لم يطلب نهائيًّا نقل المفوضية إلى خارج طرابلس، ونحن في المفوضية منفتحون على جميع الأطراف الفاعلة والمؤثرة على الساحة السياسية، ونتواصل بشكل مباشر وغير مباشر معها».

وأضاف: «تأمين العملية الانتخابية هي مسؤولية الحكومة وليس المفوضية، وبالتالي فإن شرط تأمين الانتخابات هو أحد الشروط الأربعة الواجب توافرها لكي تستطيع المفوضية إنجاز مهامها ومسؤولياتها».

ولفت السايح إلى أن «المفوضية اتخذت إجراءات عدة تأخذ في الاعتبار احتمال حدوث أعمال عنف وخرق، وإجراءات تحمي موظفينا ومكاتبنا الانتخابية من تأثيرات مثل تلك الأعمال، وبالمناسبة وللتذكير، فإن العمليات الانتخابية السابقة التي نفذتها المفوضية كانت من مقرها في طرابلس، وفي ظل تواجد المجموعات المسلحة التي لم تتدخل نهائيًّا فيما نقوم به من أعمال، ولم نشعر بأي تهديد من طرفها».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«تعليم الموقتة» تعتمد نتائج الشهادة الثانوية بنسبة نجاح 57.19%
ليبيا
السراج يبحث مع «المشري» و«الكبير» الخطوات النهائية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
ليبيا
الهجرسي يرد على اتهامات مؤسسة النفط.. ويتساءل عن أسباب حل مكتب متابعة توزيع ...
ليبيا
ما بين جسري «وادي الكوف» بالبيضاء و«موراندي» المنهار في جنوة
ليبيا
أسامة حماد: تحسن ملحوظ في علاقة وزارة المالية بالمصرف المركزي
ليبيا
وزير المالية يؤكد ضرورة «تعديل سعر الصرف»
ليبيا
وليامز: خبير اقتصادي دولي سيلتحق ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا قريـبًا
ليبيا
بيان «فيفا» ضد نيجيريا يضمن تأهل ليبيا لنهائيات الأمم
رياضة محلية
حقوقيون: 50% من أطفال «داعش» تونسيون محتجزون في ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بسبب المعارك المسلحة.. طرابلس السابعة بين أسوأ عشر مدن بالعالم في 2018