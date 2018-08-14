ضبط مصرييْن اثنين يفرغان الدقيق المدعوم بأكياس شركة خاصة في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الثلاثاء 14 أغسطس 2018, 01:17 صباحا

ضبطت دوريات الحرس البلدي بنغازي، عاملين مصريين اثنين، أثناء قيامهما بتفريغ أكياس الدقيق المدعوم واستبدالها بأكياس أخرى خاصة بإحدى الشركات المحلية.

وقال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي النقيب إبراهيم الطلحي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إنه أثناء قيام دوريات الجهاز بحملات التفتيش والتحري والبحث للتحقق من البلاغات الواردة، «جرى ضبط مصريين اثنين يقومان بتفريغ أكياس الدقيق المدعوم ويستبدلانه بأكياس شركة الربوة، بمنطقة الكويفية أحد الأحياء الشرقية لمدينة بنغازي».

وأوضح الطلحي أن أكياس الدقيق التي جرى ضبطها بحوزة العاملين المصريين تقدر بحوالي 200 كيس، مشيرًا إلى أن شركة «الربوة» مغلقة منذ أربعة أشهر.

وأكد تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة بعد التحقيقات الأولية، لعرضهما بعد ذلك على النيابة العامة.

يذكر أن صندوق موازنة الأسعار وزع خلال اليومين الماضيين حصص الدقيق على عدة مخابز في بنغازي، ولا تزال عمليات التوزيع جارية من قبل الصندوق في كافة المدن التي تقع تحت سلطه «الحكومة الموقتة».

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