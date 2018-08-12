العميد جمعة غريبة يعلن وضع آلية لتوفير خام جوازات السفر وتفعيل بنود التعاقدات

رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة. (صفحة المصلحة على فيسبوك)

أعلن رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب العميد جمعة غريبة، الأحد، التوصل لإيجاد آلية تمكِّن المصلحة من توفير خام جوازات السفر وتفعيل كافة البنود المبرمة في التعاقدات، بحسب ما نشرته وزارة الداخلية الليبية عبر صفحتها على «فيسبوك».

ونقلت صفحة وزارة الداخلية عن العميد جمعة غريبة قوله: «إن العمل جارٍ لحل معضلة نقص المادة الخام للجوازات في فترات متلاحقة» مطمئنًا المواطنين بقرب انفراج الأزمة وتشغيل معظم الفروع والأقسام التابعة لمصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب في كامل التراب الليبي.

وأشارت مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب عبر صفحتها على «فيسبوك» إلى أن العميد جمعة غريبة عقد عدة اجتماعات، قالت إن من شأنها الرفع من مستوى الأداء الوظيفي وفرض الاحترام المتبادل.

كما أكدت أيضًا «إيجاد آلية تمكِّن المصلحة من توفير خام جواز السفر (وفق اللوائح المعمول بها)، وتفعيل كافة البنود المبرمة في التعاقدات»، ونوهت إلى أن «العمل جارٍ لحل هذه المعضلة على فترات متلاحقة»؛ وطمأنت المواطن الليبي الكريم بقرب انفراج الأزمة و«تشغيل معظم المواقع بالفروع والأقسام في كامل التراب الليبي وفق آلية صرف تضمن حقوق المواطنين».