مديرة الجغبوب العام توجه نداءً عاجلًا لكافة الجهات العامة لدعم المستشفى

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي | الأحد 12 أغسطس 2018, 07:12 مساء
مدير مستشفى الجغبوب العام صباح حبانة. (بوابة الوسط)

وجهت مدير مستشفى الجغبوب العام صباح حبانة، اليوم الأحد، نداءً عاجلًا لكافة الجهات العامة بضرورة دعم المستشفى الذي قالت إنه «أصبح شبه خالٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية والعلاجية ونقص في الكوادر الطبية».

وقالت حبانة في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن مستشفى الجغبوب الذي اعتمد كمستشفى عام بسعة سريرية وصلت إلى 65 سريرًا «لا يعمل منه إلا 15 سريرًا فقط» موضحةً أن السبب في ذلك «يعود لنقص الكوادر الطبية الليبية والأجنبية بعد تخفيض وتقليص قيمة التعاقدات مع الليبيين وتوقف التحويلات المصرفية للأجانب وهذا ما دعاهم لمغادرة المستشفى».

وأضافت حبانة أن المستشفى يعاني من نقص في الأدوية والمعدات الطبية والمستلزمات الطبية، إضافة إلى أن أجهزة التعقيم الحديثة التي وصلت إلى المستشفى منذ فترة طويلة جدًا «لم تستخدم حتى الآن بسبب عدم تعاون الفنيين بوزارة الصحة ومن الشركة الموردة مع المستشفى».

وطالبت حبانة وزارة الصحة وبلدية طبرق ومجلس النواب بضرورة الاعتناء بواحة الجغبوب من الجانب الصحي لبعدها عن المناطق والمدن حيث أن أقرب مدينة لها هي طبرق التي تبعد عنها حوالى 300 كلم جنوبًا.

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