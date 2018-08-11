القيادة العامة تعلن القبض على 5 «إرهابيين» أسقطو طائرة مروحية فوق الهلال النفطي

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية القبض على 5 إرهابيين أسقطو طائرة مروحية فوق راس لانوف في فبراير 2014.

وقال مكتب إعلام القيادة السبت إن «العميد صلاح هويدي قدم للمشير خليفة حفتر تقريره حول إلقاء البحث الجنائي القبض على خمسة إرهابيين قاموا في 12 فبراير من العام 2014 ميلادي باستهداف طائرة مروحية تابعة للقوات الجوية الليبية في أجواء الهلال النفطي».

يذكر أن رئاسة الأركان العامة بطرابلس أعلنت في 12 فبراير من العام 2014 عن فقدان طائرة عمودية روسية الصنع من طراز «MI 35»، من سرب 135 عمودي، قاعدة بنينة الجوية، على متنها خمسة أشخاص، هم: مقدم طيار صالح القطراني ومقدم طيار حمد عبدالخالق الدرسي ومقدم فني عبدالناصر الشوبكي، ومقدم فنـي سالم عمر المنفي، ورئيس عرفة وحدة عبد الحميد ميلاد العرفي.