السراج يجتمع بآمر المنطقة الوسطى وقيادات «البنيان المرصوص»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 11 أغسطس 2018, 05:02 مساء

عقد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اجتماعًا مع آمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد وعدد من قيادات قوة «البنيان المرصوص».

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي السبت إن «تناول الاجتماع الوضع الأمني والعسكري بالمنطقة الوسطى مصراته - تاورغاء – سرت، وبرنامج تطوير القدرات العسكرية، وآليات التنسيق بين الوحدات العسكرية والأمنية».

ولفت المكتب الإعلامي إلى أن المسؤولين العسكريين «عرضوا على القائد الأعلى الترتيبات المتخذة في مواجهة الإرهاب وترسيخ الاستقرار بالمنطقة».

وأشاد السراج بـ«الدور الفعال لقوات البنيان المرصوص في رصد وملاحقة فلول التنظيمات الإرهابية».

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