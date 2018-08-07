الحرس البلدي سبها يتلف مواد غذائية منتهية الصلاحية

مواد غذائية منتهية الصلاحية جرى اتلافها في سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

أتلف جهاز الحرس البلدي فى بلدية سبها، اليوم الثلاثاء، كمية من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية جرت مصادرتها خلال عدة حملات تفتيشية على محال الجملة والقطاعي لبيع المواد الغدائية.

وقال نائب ضابط إبراهيم عبدالله حسن أحد المشرفين على الحملة لـ«بوابة الوسط» إن هذه الكمية التي تم إعدامها اليوم اشتملت على مواد غذائية مختلفة من مشروبات ومكرونة وحمص وزيتون وأجبان وعصائر وبسكويت صودرت خلال حملات تفتيشية للحرس البلاد فى الأيام الماضية.

وأضاف إبراهيم أن جهاز الحرس البلدي يقوم بعدة حملات على مجازر اللحوم الحمراء والبيضاء والصيدليات ومراكز التحاليل الطبية والمطاعم ومحال البقالة وبيع الخضراوات والمخابز.

وأكد عبدالله أن الحرس البلدي مستمر في القيام بحملاته التفتيشية، مطالبًا أصحاب المحال التجارية بالتعاون وتسليم المواد الغذائية التي انتهت صلاحيتها، كما دعا المواطنين للتأكد من تاريخ الصلاحية لجميع السلع.