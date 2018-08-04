الثني يكلف رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي

رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (أرشيفية: الإنترنت)

كلف رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي، خلفًا للرئيس السابق، العميد متقاعد عبدالحميد امراجع عبدالحميد، الذي أُعفي من مهامه بموجب القرار رقم (3729) لسنة 2018.

ونص قرار رئيس الحكومة الموقتة الذي اطلعت عليه «بوابة الوسط»، اليوم السبت، على تكليف اللواء متقاعد خليفة محمد علي حسني رئيسًا لجهاز الأمن الداخلي خلفًا للعميد متقاعد عبدالحميد امراجع عبدالحميد.

وطالب رئيس الحكومة الموقتة بالعمل بالقرار من تاريخ صدوره وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، داعيًا الجهات المعنية إلى تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.