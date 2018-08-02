السفارة الإيطالية تسلم معدات طبية إلى مستشفى الزنتان

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 02 أغسطس 2018, 07:13 مساء

سلمت السفارة الإيطالية بطرابلس معدات طبية إلى مستشفى الزنتان العام، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن برنامج «جسر التضامن».

ونشر السفيرالإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بيروني على موقع «تويتر» الخميس صورًا له وهو يسلم المعدات إلى إدارة المستشفى بحضور عميد البلدية.

ولفت السفير جوزيبي بيروني إلى أن «إيطاليا تعترف بالدور الرئيسي للمدينة في تحقيق المصالحة الوطنية وإحراز تقدم في العملية السياسية الليبية».

وقدم السفير الإيطالي لدى ليبيا شكره إلى «عميد بلدية الزنتان مصطفى الباروني ولمسؤولي المجلس العسكري والقبائل على حسن الاستقبال».

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