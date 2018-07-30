البعثة الأممية ترحب بوصول النواب إلى طبرق للتصويت على قانون الاستفتاء

أعلن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، مساء أمس الأحد، عن ترحيبها ومعها المجتمع الدولي، بوصول أعضاء مجلس النواب إلى مدينة طبرق تمهيدا لانعقاد الجلسة الهامة للمجلس غدا الاثنين للتصويت على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، وفق تغريدة نشرتها عبر حسابها على موقع «تويتر».

وفي تغريدة ثانية قالت البعثة إنها «تتابع بانتباه شديد، مع المجتمع الدولي، هذه العملية الديمقراطية لضمان عملية انتخابية حرة ونزيهة على قانون الاستفتاء من أجل مستقبل ليبيا وسلامها».

ويأتي تريب البعثة قبل ساعات من موعد موعد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب في طبرق، التي من المقرر أن سيصوِّت خلالها أعضاء المجلس اليوم الاثنين، على قانون الاستفتاء على مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة التأسيسية منذ 29 يوليو 2017.

وقبل يوم من جلسة التصويت أعلن رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، نوح عبدالسيد، استقالته من رئاسة وعضوية الهيئة، في رسالة وجهها إلى زملائه، قال فيها إنه لن يباشر أو يزاول مقتضيات الوظيفة، أو أي عمل من أعمالها، اعتبارًا من هذا التاريخ، وأنه يأمل بقبول بالاستقالة.

ولا يزال مشروع الدستور المقدَّم من الهيئة وقانون الاستفتاء الذي ينتظر التصويت محل جدل وخلافات لم تحسم، رغم التعويل عليهما لتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات القادمة في ليبيا التي لا يزال مصيرها غير واضح.

وتأمل البعثة الأممية أن تتأمن ليبيا من إجراء الانتخابات قبيل نهاية العام الجاري التي تعد المرحلة الأخيرة من «خطة العمل من أجل ليبيا» التي أعلنها المبعوث الأممي غسان سلام يوم 20 سبتمبر 2017 من مقر المنظمة الدولية في نيويورك.