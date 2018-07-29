إصابة مدني برصاص عشوائي بمنطقة السلماني في بنغازي

استقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث مدنيًّا أُصيب برصاص عشوائي بمنطقة السلماني في مدينة بنغازي، شرق البلاد.

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الأحد، إن المواطن رمضان علي محمود الرملي (45 عامًا) أُصيب بطلق ناري عشوائي في الرجل اليمنى بمنطقة السلماني.

وأضافت البرغثي أن حالة المصاب «مستقرة وإصابته ليست خطيرة»، مؤكدة أنه أُجريت له جراحة على الفور، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بالمستشفى.

يشار إلى أن مدينة بنغازي كغيرها من المدن الليبية تعاني فوضى انتشار السلاح، الذي عجزت الحكومات المتعاقبة عن جمعه منذ سقوط النظام السابق، مما أدى إلى سقوط مئات الضحايا من المدنيين بين قتيل وجريح.