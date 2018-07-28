مديرية أمن زوارة تنفي غرق عائلة ليبية مهاجرة قبالة سواحل المدينة

سيارة شرطة وعنصرا أمن تابعان لمديرية أمن زوارة. (أرشيفية: صفحة المديرية على فيسبوك)

نفت مديرية أمن زوارة، السبت، ما تردد عن غرق عائلة ليبية كانت ضمن قارب يقل مهاجرين غير شرعيين غرق قبالة سواحل المدينة غرب البلاد، مؤكدة أن «الخبر عارٍ عن الصحة ولا وجود لهذا الحادث من الأساس».

وقال مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن زوارة حافظ معمر لـ«بوابة الوسط»: «إن ما جرى تداوله حول غرق قارب يحمل مهاجرين غير شرعيين بينهم عائلة ليبية قبالة سواحل مدينة زوارة أخبار لا صحة لها ولا وجود لهذا الحادث من الأساس».

وكما أكدت مديرية أمن زوارة في بيان أنه «لا وجود لهذا الحادث اليوم عبر شواطئ المدينة»، وأنه «هو خبر عارٍ عن الصحة»، وأنها «أخدت على عاتقها محاربة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وإن حصلت أي واقعة سننشر الخبر الصحيح واليقين دون تزوير أو تشويه».

وأشادت المديرية في بيانها بوسائل الإعلام التي توصلت معها لتحري الدقة والتأكد من الخبر، مشددة على ضرورة أن يكون «هذا ما يجب أن يحصل، لأن هناك أخبارًا كاذبة تكون وراءها جهات لها مآرب من نشر مثل هذه الأخبار الكاذبة».

وأعربت مديرية أمن زوارة في البيان عن أملها «من الوسائل الإعلامية أن تستقي أخبارها من مصادرها الحقيقية حتى لا تقع في المحظور، وهو نشر أخبار كاذبة».