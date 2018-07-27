جمعية رؤية: ليبيا تشهد اليوم الجمعة أطول خسوف كلي للقمر

تشهد ليبيا اليوم الجمعة، خسوفًا كليًا للقمر، هو الأطول منذ 100 عام تقريبًا بحسب ما أعلنته جمعية رؤية الليبية لهواة الفلك.

ودعت جمعية «رؤية لهواة الفلك» المواطنين المهتمين للمشاركة في فعاليات رصد خسوف القمر الكلي باستعمال التلسكوبات الخاصة بالجمعية، الحضور اليوم الجمعة من الساعة 8 مساء وحتى 12 ليلاً حيث سيتم الرصد من ساحة الاعتصام بمدينة شحات شرق ليبيا.

وبحسب جمعية «رؤية لهواة الفلك» تمتد فترة الخسوف لـ«ثلاث ساعات وخمس وخمسين دقيقة، سيُخسف القمر خلالها بشكل كامل لمدة ساعة و 43 دقيقة، أي أنه سيكون هناك متسع كاف من الوقت يسمح بمتابعة هذا الحدث الفلكي الهام».

ولفتت جمعية «رؤية لهواة الفلك» أن هذا الخسوف هو «أطول خسوف تشهده ليبيا ودول الشرق الأوسط منذ ما يزيد على مائة عام».

وقالت جمعية «رؤية لهواة الفلك» إنه يمكن مشاهدة هذا الخسوف أيضاً في كل من أستراليا وآسيا وأوروبا وكامل أفريقيا وشرق أميركا الجنوبية.

وأوضحت الجمعية أن الخسوف سيحدث على «خمس مراحل تباعاً، تبدأ بخسوف شبه الظل، ثم الخسوف الجزئي، ثم الخسوف الكلي، لتحدث بعد ذلك عملية عكسية بعودة الخسوف لمرحلة الخسوف الجزئي، وتنتهي مراحل الخسوف بانتهاء خسوف شبه الظل».

ويتزامن هذا الخسوف «مع وقوع كوكب المريخ في وضع التقابل مع الأرض، حيث سيكون في أقصى درجات لمعانه خلال هذه الأيام من السنة، وسيُرى أسفل القمر بلونه المائل للاحمرار»، وفقًا لجمعية «رؤية لهواة الفلك».