مصرع شخصين حرقًا وإصابة آخر بحادث تصادم سيارتين غرب طبرق

صورة متداولة قيل إنها لموقع الحادث بمنطقة التميمي غرب طبرق. (الإنترنت)

لقي شخصان مصرعهما حرقًا وإصابة آخر بكسور، جراء حادث تصادم وقع بمنطقة التميمي (90 كلم غرب طبرق) مساء أمس الثلاثاء، بين سيارة «هيونداي أزيرا» وشاحنة (كانتر).

وقال مصدر من مستشفى التميمي العام لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، إن الحادث أسفر عن مصرع حسين محمد الغيقي ومواطن آخر من أوجلة كانا يستقلان السيارة الأولى و«توفيا على الفور نتيجة إصابتهما بحروق» جراء الحادث.

وأضاف المصدر أن المصاب الثالث صاحب الشاحنة تعرض لإصابات مختلفة وكسور وهو يرقد الآن في غرفة العناية الفائقة بمركز طبرق الطبي، مشيرًا إلى أن جثث المتوفين تم التعرف عليها بعد 12 ساعة من وقوع الحادث، بعد تعميم بشأنها على كافة مراكز الشرطة ونقاط الأمن بمختلف أنحاء البلاد لمعرفة صاحب السيارة المحترقة.

وذكر المصدر أن جثث المتوفين وصلت مستشفى التميمي العام «متفحمة» وهي موجودة بمشرحة المستشفى في انتظار إنهاء الإجراءات اللازمة حيالها وتسليمها لذويها لدفنها.

ويعاني قادة المركبات الآلية وأصحاب الشاحنات من التشققات والتصدعات على جانبي الطريق الرئيسي الممتد من مدينة إمساعد شرقًا إلى مدخل مدينة بنغازي غربًا والتي تسببت بشكل كبير في وقوع العديد من الحوادث المرورية.