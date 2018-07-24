«داخلية الموقتة»: مقتل جندي وإصابة 3 آخرين أثناء مطاردة منفذي الهجوم على مركز شرطة العقيلة

أمنيون يتفقدون سيارة محترقة بعد الهجوم على مركز شرطة العقيلة. (الإنترنت)

قالت وزارة الداخلية في الحكومة الموقتة، إن جنديًا قُــتل وأصيب ثلاثة جنود آخرين أثناء مطاردة العناصر التي نفذت الهجوم الذي استهدف مركز شرطة العقيلة فجر اليوم الثلاثاء.

وأوضحت الوزارة في بيان تلقته «بوابة الوسط» مساء اليوم، إن «الجندي عبدالرحيم عوض خالد محمد القبائلي التابع لغرفة عمليات أجدابيا قُـتل خلال عملية المطاردة للعناصر المنفذة لهجوم العقيلة، وجُرح كل من الجندي علي جاد المولى الدرسي، والجندي محمد مفتاح فرج، والجندي صالح فيتوري محمود التابعين لغرفة عمليات أجدابيا بالقوات المسلحة».

ودانت الوزارة الهجوم «الإرهابي» الذي استهدف بوابة ومركز شرطة في منطقة العقيلة (120 كلم غرب أجدابيا)، ناعية أحد أفراد النقطة رئيس عرفاء عثمان الزواوي الذي قالت «إن أيادي الغدر طالته إثر هذا الهجوم الغادر».

وأكدت وزارة الداخلية في الحكومة المؤقتة في ختام البيان أن قوات الجيش الليبي مستمرة في ملاحقة العناصر الإرهابية التي فرت باتجاه صحراء الجفرة جنوب العقيلة.