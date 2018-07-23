وفـد أمني من بعثة الأمم المتحدة يبحث مع العبّار دعم الأجهزة الأمنية في بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط: سالم العبيدي | الإثنين 23 يوليو 2018, 04:37 مساء
لقاء العبار مع الوفد الأمني من بعثة الأمم المتحدة. (الإنترنت)

استقبل عميد بلدية بنغازي المستشار عبدالرحمن العبار، وفدًا أمنيًا من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لبحث سبل تقديم الدعم للأجهزة الأمنية العاملة في المدينة.

وقال مسؤول الإعلام ببلدية بنغازي نضال الكاديكي لـ«بوابة الوسط»، اليوم الاثنين، إن الأجتماع تناول سبل التعاون والتنسيق في دعم الأجهزة الأمنية وتدريب العناصر والكوادر الأمنية وتجهيز مراكز الشرطة في مدينة بنغازي ودراسة إمكانية إقامة مشروع مركز شرطة نموذجي بدعم من البعثة الأممية.

وأوضح الكاديكي، أن رئيس قسم المؤسسات الأمنية سليم رعد ومستشار الشرطة عائد خلايلا، أشادوا بكفاءة العناصر الأمنية في بنغازي وخبرتها في المجال الأمني، لافتًا إلي أن العبار استعرض مع وفد البعثة الأممية آخر الترتيبات والتجهيزات بشأن فتح مكتب البعثة في مدينة بنغازي

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