آلية لوقف تهريب الوقود.. وجدولة الديون المستحقة لـ«البريقة»

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 02:26 مساء
رئيس هيئة الرقابة المكلف خلال اجتماع مع رئيس مؤسسة النفط. (الصفحة الرسمية للهيئة)

اتفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على آلية للحد من عملية تهريب الوقود، تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح أمس الأحد بمقر الهيئة بطرابلس، جرى خلاله مناقشة ظاهرة تهريب الوقود، وعرض آخر المستجدات في الهلال النفطي، وفق الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط، وتعدد مجالس الإدارة كشركات توزيع الوقود، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل شركة البريقة، بالإضافة إلى الديون المستحقة لصالح الشركة من طرف شركات التوزيع.

وتم الاتفاق على وضع آلية لتسديد الديون المستحقة لصالح شركة البريقة، وذلك بجدولتها بين الشركة وشركات التوزيع، ووضع ضوابط على محطات الوقود ضمن المعايير التي تحدد ذلك.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الأرصاد: ارتفاع الحرارة ورطوبة عالية في الساحل
ليبيا
بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
كلوب يوجه كلمات هامة لمحمد صلاح
رياضة عالمية
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
«تحدي كيكي» يتسبب فى حوادث خطيرة
منوعات
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
عضو بـ«تأسيسية الدستور»: الطعن ينتظر مشروع قانون الاستفتاء
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

باطن الأرض يضمّ مليون مليار طن من الماس