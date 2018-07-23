آلية لوقف تهريب الوقود.. وجدولة الديون المستحقة لـ«البريقة»

رئيس هيئة الرقابة المكلف خلال اجتماع مع رئيس مؤسسة النفط. (الصفحة الرسمية للهيئة)

اتفق رئيس هيئة الرقابة الإدارية المكلف نصر علي حسن مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله على آلية للحد من عملية تهريب الوقود، تتمثل في رفع الدعم عن المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي.

جاء ذلك خلال اجتماع صباح أمس الأحد بمقر الهيئة بطرابلس، جرى خلاله مناقشة ظاهرة تهريب الوقود، وعرض آخر المستجدات في الهلال النفطي، وفق الصفحة الرسمية لهيئة الرقابة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وتطرق الاجتماع إلى العراقيل التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط، وتعدد مجالس الإدارة كشركات توزيع الوقود، الأمر الذي تسبب في إرباك عمل شركة البريقة، بالإضافة إلى الديون المستحقة لصالح الشركة من طرف شركات التوزيع.

وتم الاتفاق على وضع آلية لتسديد الديون المستحقة لصالح شركة البريقة، وذلك بجدولتها بين الشركة وشركات التوزيع، ووضع ضوابط على محطات الوقود ضمن المعايير التي تحدد ذلك.