«داخلية الوفاق» تعلن مقتل ليبي وعامل أفريقي شرق طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 11:20 مساء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق القبض على 3 ليبيين بتهمة قتل مواطن ليبي وعامل أفريقي بمنطقة وادي الربيع شرق طرابلس دون أن تذكر أسماء المتهمين والمجني عليهم.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته ليل الخميس إن «أعضاء إدارة التحري والتحقيقات الجنائية تمكنو من كشف ملابسات جريمة قتل المواطن (ص - ع - م) ليبي الجنسية و(س) أفريقي الجنسية».

ولفتت الوزارة إلى أن المقبوض عليهم «اعترفو بقتلهم للمواطن الليبي والعامل الأفريقي خلال عملية سطو مسلح على مزرعة المجني عليه».

وأشارت الوزارة إلى أن مركز شرطة وادي الربيع «أحال المتهمين إلى مكتب المحامي العام طرابلس».

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