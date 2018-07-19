السراج يوقف عمل مكتب النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري

أوقف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أعمال النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري الذي أعلن «انسحابه» من المجلس أمس الأربعاء.

وشدد السراج في خطاب وجهه إلى مدير مكتب المجبري على «إيقاف جميع الأعمال والقرارات والإجراءات الجاري تنفيذها ذات العلاقة بالنائب المجبري أو مكتبه».

وأعلن نائب رئيس المجلس الرئاسي، فتحي المجبري، أمس الخميس «انسحابه من المجلس الرئاسي»، معتبراً أن العاصمة طرابلس «لم تعد ساحة للعمل السياسي».

وقال المجبري لقناة «ليبيا الحدث» إن «الميليشيات في طرابلس تسيطر على المشهدين الأمني والعسكري وقضت على أي أمل لحماية حكومة الوفاق».

كما طالب المجبري من وزير المالية المفوض أسامة حماد «الانسحاب من حكومة الوفاق الوطني»، مشيراً إلى أن «قرارات المجلس الرئاسي ورئيسه فائز السراج متأثرة ومرتبطة بالميليشيات في طرابلس».