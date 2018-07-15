طرح أحمال الكهرباء 8 ساعات

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، طرح أحمال التيار الكهربائي نحو ثماني ساعات.

وأوضحت، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن إجمالي العجز المتوقع يبلغ نحو 1650 ميغاوات.

وأشارت إلى أن التوليد المتاح من الشبكة يبلغ 5100 ميغاوات، مقابل 6750 ميغاوات إجمالي الاستهلاك المتوقع.

وفي بيان صادر في وقت سابق اليوم دعت الشركة المواطنين والجهات العامة والخاصة إلى المساهمة في ترشيد استهلاك الكهرباء والتعاون في هذا الشأن، نظرًا لدخول فصل الصيف والارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، ، مشيرة إلى «أثره الإيجابي» على تحسين مستوى تقديم خدمات الكهرباء.