مديرية أمن سرت تضع خطة تأمين امتحانات الشهادة الثانوية

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 14 يوليو 2018, 08:55 مساء

بحث مدير أمن سرت، العميد الصديق بن سعود، مع رؤساء الأجهزة الأمنية ومراكز الشرطة والمرور والدوريات الأمنية التابعة للمديرية الخطة الأمنية الخاصة بتأمين امتحانات الشهادة الثانوية، بحضور مساعد مدير الأمن للشؤون العامة العقيد محمد مفتاح إمراجع.

وبدأت، اليوم السبت، في مدينة سرت امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي (الشهادة الثانوية)، والتي تجري في 10 لجان بقاعات ومدرجات جامعة سرت.

وقال مصدر من بلدية سرت إن المشاركين في الاجتماع الذي عقد بمقر مديرية الأمن اتفقوا على تنفيذ خطة التأمين من اليوم الأول للامتحانات، وتكليف دوريات مرورية أمام طريق جامعة سرت ومداخل المدينة، وتكليف أفراد الشرطة والمرور للقيام بمتابعات مستمرة لتأمين الامتحانات والطلاب الممتحنين بالتنسيق مع غرفة العمليات بالمديرية.

وأضاف المصدر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لأداء امتحانات الشهادة الثانوية في مدينة سرت نحو 1392 طالبًا وطالبة بقسميها العلمي والأدبي.

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