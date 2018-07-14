السراج يستقبل ويليامز في أول لقاء عقب توليها منصبها الجديد

رئيس المجلس الرئاسي خلال استقباله غسان سلامة وويليامز. (البعثة الأممية)

قَدًّم المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، نائبته للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، إلى رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، في لقاء بالعاصمة طرابلس اليوم السبت.

وقالت البعثة الأممية في تغريدة عبر حسابها الرسمية بموقع «تويتر»: إن اللقاء بحث آخر المستجدات منذ أحداث الهلال النفطي وسبل السير قدما بخطة عمل الأمم المتحدة.

حضر اللقاء وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة.

وفي الثاني من يوليو الحالي، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تعيين ويليامز، نائبة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

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السراج خلال استقباله غسان سلامة وويليامز. (البعثة الأممية)