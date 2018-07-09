الحكومة الموقتة تشكل سرية أمنية لمكافحة التهريب على حدود مصر

معبر أمساعد البري. (أرشيفية: بوابة الوسط)

تعهد وزير الداخلية في الحكومة الموقتة المستشار إبراهيم بوشناف، بتشكيل سرية أمنية لدعم الأمن والحماية بمعبر أمساعد البري، لمكافحة عمليات التهريب المختلفة والهجرة غير الشرعية.



جاء ذلك، خلال زيارة ميدانية له لمنفذ أمساعد، أمس الأحد، حيث تجول وفد الحكومة بالمعبر وتفقد أيضًا مقر مديرية الأمن وكافة الأقسام التابعة لوزارة الداخلية.



وناقش بوشناف خلال لقائه بأعضاء المجلس البلدي للمنطقة وأعيانها ومسؤوليها الأمنيين، سير العمل بالمعبر وعمل الأجهزة الأمنية هناك، وعمل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، والمركز الوطني للمواصفات القياسية، إضافة إلى المنظومة الأمنية للمطلوبين للعدالة لدى السلطات الليبية.

