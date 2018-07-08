مرور البريقة يــعلن إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام بمنطقة الأربعين

إزالة الرمال الزاحفة من الطريق العام بمنطقة الأربعين. (الإنترنت)

أعلن رئيس وحدة المرور والتراخيص بالبريقة، الرائد الصالحين المقريف، اليوم الأحد، إزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام بمنطقة الأربعين، والتي تسببت في عرقلة حركة السيرعلى الطريق خلال الأيام الماضية.

وقال المقريف لـ«بوابة الوسط»، إن أحد المواطنين قام بتوفير آلية (كاشيك) قامت بإزالة الرمال الزاحفة على الطريق العام، وساهمت مديرية أمن منفذ البريقة وقسم المرور والتراخيص بأجدابيا في تسهيل حركة السير المرورية للمركبات المارة.

وأوضح المقريف، أن الرمال الزاحفة على الطريق تعترض سير المركبات وتهدد سلامة المسافرين، وتراكمت نتيجة نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة المرافقة لتقلبات الطقس بين الحين والآخر، محذرًا المسافرين من خطر وقوع حوادث مرورية على الطريق مطالبًا إياهم بأخذ الحيطة والحذر.

يذكر أن عددًا كبيرًا من المسافرين يتعرضون لحوادث مرورية بالطرق الصحراوية والطريق الساحلي بسبب الرمال الزاحفة، كما ترعى عشرات الإبل الطليقة بمفردها على الطريق السريع الرابط بين مدينة أجدابيا ومناطق الأربعين والبريقة وبشر والعقلية غربًا، دون أي مبالاة من أصحابها لما يمكن أن تسببه من خطر على حياة سائقي السيارات أثناء تنقلهم ما بين مدينة أجدابيا والمناطق المجاورة لها، وتدهور الطرق الرئيسية وتهاون سائقي السيارات بأرواحهم نتيجة السرعة الزائدة.