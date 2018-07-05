السراج وسلامة يبحثان مستجدات الوضع بالهلال النفطي والعملية الدستورية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الخميس، مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة، آخر التطورات السياسية، والمستجدات في منطقة الهلال النفطي والعملية الدستورية.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي إن اللقاء الذي جرى بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس، اتفق خلاله الطرفان على أن «التطورات الأخيرة والقرارات الأحادية لاتخدم المسار السياسي المتفق عليه تمهيداً لاجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية على قاعدة دستورية سليمة».

وأضاف المكتب الإعلامي أن السراج وسلامة أكدا خلال الاجتماع على أن المؤسسة الوطنية للنفط «هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط تحت الإشراف الحصري لحكومة الوفاق الوطني»، داعين إلى «التراجع عن هذا التوجه حفاظاً على المصالح الحيوية والاقتصادية لليبيين جميعا».