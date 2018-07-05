قبيلة المنفه تستنكر التدخل الإيطالي المتكرر في الشأن الليبي

أعيان قبيلة المنفة خلال تلاوة البيان. (بوابة الوسط)

استنكرت قبيلة المنفه، في بيان صدر اليوم الخميس، ما وصفته بـ«التدخل الإيطالي المتكرر في الشأن الليبي» معتبرة أن ذلك «يثيرالقلق والمخاوف من احتلال جديد» للبلاد من قبل المستعمر السابق.

وقبيلة المنفه هي إحدى مكونات قبيلة المرابطين والأشراف في ليبيا وتقطن منطقة البطنان شرق البلاد وينحدر منها شيخ الشهداء عمر المختار.

وجاء في بيان القبيلة الذي تلقته «بوابة الوسط»: «نحن قبيلة المنفه قبيلة شيخ الشهداء عمر المختار نستنكر وبشدة التدخل الإيطالي السافر في شأن ليبيا الداخلي ومحاولة جس النبض لإقامة قواعد ومعسكرات خاصة بهم في الجنوب الليبي بحجة الهجرة غير الشرعية تارة وحماية مصالحهم تارة أخرى استعدادًا لاحتلالنا من جديد ودماء أجدادنا وآبائنا لم تجف في ساحات الشرف والعزة والكرامة في كل من البطنان والجبل الأخضر والعقيلة والبريقة وغيرها إبان احتلالهم عام 1911».

وحذر البيان «كل الأطراف السياسية في غرب ليبيا» التي قال إنها «تدعي الشرعية» و«تريد أن تستحوذ على السلطة من خلال الدعم المباشر وغير المباشر من إيطاليا الفاشستية التي نكلت بنا سنوات طوال في معتقلات قاسية غرب مدينة بنغازي حتى مدينة سرت».

وباركت قبيلة المنفه قرار القيادة العامة للجيش بشأن الموانئ والحقول النفطية ومطالبتها بنقل مقر مؤسسة النفط من طرابلس إلى بنغازي الذي أكدت أنه «مكانها الصحيح والأصلي».

كما أيدت القبيلة المطالبة بإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير «لأنه فقد الشرعية عندما عين كل من علي الحبري أولًا ومحمد الشكري ثانيًا» من قبل مجلس النواب في طبرق.

وأثنت قبيلة المنفة في البيان على «دور الأبناء الأبطال الذين استعادوا الموانئ النفطية من قبضة الجضران والجماعات الإرهابية المرافقة له وتحرير مدينة درنة من الإرهاب والتطرف وعودتها لحضن الوطن من جديد» وفق نص البيان.