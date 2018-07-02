«العامة للكهرباء» تحذر من توقف محطتي شمال بنغازي والزويتينة بسبب قفل الموانئ النفطية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 02 يوليو 2018, 06:19 مساء
محطة كهرباء شمال بنغازي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نبهت الشركة العامة للكهرباء، كافة المواطنين والقطاعات الخدمية والصناعية إلى أن استمرار قفل الموانئ النفطية سيترتب عليه إيقاف معظم وحدات التوليد بمحطتي شمال بنغازي للدورة المزدوجة والزويتينة الغازية.

وأوضحت الشركة، في بيان عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن ذلك سيترتب عليه «فقد ما قيمته في حدود 100 ميغاوات من القدرة الإنتاجية لتلك المحطتين نتيجة عدم إمكانية تشغيلهما بالوقود الخفيف».

ونوهت الشركة إلى أن ذلك سيؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 12 ساعة يوميًّا في المنطقة الشرقية وزيادة عدد ساعات طرح الأحمال في المنطقة الغربية.

وأكدت الشركة العامة للكهرباء، أن شركة الخليج العربي للنفط اضطرت إلى إقفال حقل أبوالطفل النفطي «نتيجة لاستنفاد القدرات التخزينية لخزانات ميناء السدرة النفطي»، مشيرة إلى أن هذا الإقفال سيترتب عليه «فقدان الشبكة العامة كميات من الغاز بالمنطقة الشرقية تقدر بحوالي 60 مليون قدم مكعب».

وأضافت أن هذا الخط هو المغذي لمحطتي كهرباء الزويتينة وشمال بنغازي الغازيتين، وهو ما سيؤدي إلى توقف عدد من وحدات التوليد لهاتين المحطتين عن الخدمة وفقدان نحـو 300 ميجاوات من قدرات التوليد بالمنطقة.

واعتبرت الشركة العامة للكهرباء أن هذا الوضع سيساهم بشكل مباشر في تفاقم سوء الوضع التشغيلي للشبكة العامة للكهرباء «والذي هو سيء أصلاً نتيجة للعجز الحاصل في التوليد والذي يتجاوز 1200 ميجاوات خلال هذه الفترة».

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