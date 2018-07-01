وزارة الصحة تعد بحل مشاكل ومختنقات مركز المرج لعلاج مرضى السكري

قال مدير مكتب التوعية والإعلام بمركز المرج لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء عمر الشلماني، اليوم الأحد، إن إدارة المركز تلقت وعودًا من وزارة الصحة بالحكومة الموقتة لحل المشاكل والعراقيل التي تواجههم بالمركز.

وأوضح الشلماني في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن المركز يعاني نقصًا ويحاول توفير الأدوية والتحاليل الطبية بالمجهودات الذاتية، لافتًا إلى أنهم تلقوا وعودًا نهاية الأسبوع الماضي، بعد زيارة لجنة تابعة لوزارة الصحة لتفقد عمل المركز والاطلاع على أهم المشاكل والعراقيل والمختنقات التي يعاني منها المركز لحلها في أقرب وقت.

وأضاف الشلماني أن اللجنة عقدت اجتماعًا موسعًا مع مدير مركز المرج لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء أكرم عطيبة الكيلاني ومدير الشؤون الإدارية بالمركز المهندس ياسر يونس العوكلي، لبحث المشاكل والعراقيل التي يواجهها المركز.

وأكد مدير مكتب التوعية والإعلام بمركز المرج لعلاج مرضى السكري والغدد الصماء عمر الشلماني، أن اللجنة أشادت بعمل المركز عقب الزيارة لتوفيرها الخدمات الصحية رغم نقص الإمكانيات.