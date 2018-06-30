بلدية طرابلس: مشكلة القمامة في طريقها إلى الحل

قمامة مكدسة في أحد شوارع طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن عميد بلدية طرابلس المركز عبد الرؤوف بيت المال أن مشكلة تكدس القمامة في البلدية في طريقها للحل، مشيرا إلى إجراءات عملية اتخذت بالبدء في نقلها مباشرة من مراكز التجميع المرحلية إلى المكب النهائي

وأشار في مؤتمر صحفي صباح اليوم بمقر البلدية إلى استئجار عدد كبير من السيارات الشاحنة لنقل القمامة إلى المكب النهائي بالتوازي مع عمل سيارات الشركة.، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال).

ونوه إلى أن العملية تجري بنجاح تام وسجلت نقل أكثر من 90 % من القمامة التي تكدست خلال الأيام الخمسة الماضية.

ودعا بيت المال المواطنين إلى مساعدة العاملين في الشركة بوضع المخلفات في الأماكن المخصصة تسهيلا للعاملين لنقلها إلى المكب النهائي خاصة في هذه المرحلة.