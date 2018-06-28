تخريج دفعة و«إن طال النضال» من كلية الإعلام جامعة بنغازي

بنغازي - بوابة الوسط:ابتسام اغفير | الخميس 28 يونيو 2018, 06:54 مساء
طلبة الدفعة السابعة بكلية الإعلام جامعة بنغازي. (تصوير: حسام كشبور)

قام طلبة الدفعة السابعة بكلية الإعلام جامعة بنغازي دفعة و«إن طال النضال» بالتقاط صورة تخرجهم أمام منارة سيدي أخريبيش بمدينة بنغازي، صباح أمس الأربعاء.

وعن سبب اختيارهم لالتقاط هذه الصورة أمام المنارة وتسمية الدفعة بهذا الاسم، قال الطالب الخريج محمد المنفي، إنه جرى اختيار هذا الاسم لأن الدفعة «تميزت بأن أغلب الخريجين سيكونون من أبناء الجيش والمؤسسة الأمنية».

وأشار إلى «إصرار الطلبة على التخرج في الظروف الصعبة التي مرت بها بنغازي من تدمير الجامعة وتنقل الكلية بين المدارس لإتمام الدراسة»، وعن سبب اختيار المنارة للصورة، يقول: «لأنها رمز بنغازي».

بينما رأى الطالب نبيل اسميو أن سبب التسمية «لكي نتميز عن باقي الدفعات».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

انخفاض الدينار في السوق السوداء
ليبيا
دراسة: تشكّل كوكب المريخ كان سريعًا
علوم وتكنولوجيا
«فيسبوك» توقف مشروع طائرات مسيّرة لتوفير الإنترنت
علوم وتكنولوجيا
بعد أن فُقدا منذ فبراير.. العثور على جثتي شابين بمزرعة غرب بنغازي
ليبيا
في دور الـ16: البرازيل تصطدم بالمكسيك .. وسويسرا مع السويد
رياضة عالمية
قاضٍ أميركي يحكم بالسجن 22 سنة على أحمد أبوختالة
ليبيا
«ذا غارديان»: قرار حفتر حول الموانئ النفطية سيربك الأسواق ومشتري النفط الليبي
ليبيا
تباين ردود الأفعال حول تسليم منطقة الهلال النفطي لمؤسسة النفط في بنغازي
ليبيا
«وول ستريت»: قرار حفتر حول موانئ النفط يمهد لمواجهة مسلحة جديدة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ماذا يحدث لجسمك حين تعيش في المرتفعات؟