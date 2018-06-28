تخريج دفعة و«إن طال النضال» من كلية الإعلام جامعة بنغازي

طلبة الدفعة السابعة بكلية الإعلام جامعة بنغازي. (تصوير: حسام كشبور)

قام طلبة الدفعة السابعة بكلية الإعلام جامعة بنغازي دفعة و«إن طال النضال» بالتقاط صورة تخرجهم أمام منارة سيدي أخريبيش بمدينة بنغازي، صباح أمس الأربعاء.

وعن سبب اختيارهم لالتقاط هذه الصورة أمام المنارة وتسمية الدفعة بهذا الاسم، قال الطالب الخريج محمد المنفي، إنه جرى اختيار هذا الاسم لأن الدفعة «تميزت بأن أغلب الخريجين سيكونون من أبناء الجيش والمؤسسة الأمنية».

وأشار إلى «إصرار الطلبة على التخرج في الظروف الصعبة التي مرت بها بنغازي من تدمير الجامعة وتنقل الكلية بين المدارس لإتمام الدراسة»، وعن سبب اختيار المنارة للصورة، يقول: «لأنها رمز بنغازي».

بينما رأى الطالب نبيل اسميو أن سبب التسمية «لكي نتميز عن باقي الدفعات».