بيان رباعي غربي: على جميع الجهات المسلحة وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط
القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 27 يونيو 2018, 06:28 مساء
دعت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة، في بيان مشترك اليوم الأربعاء، جميع الجهات المسلحة إلى وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من المنشآت النفطية دون شروط قبل حدوث المزيد من الضرر .
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