مصلحة الآثار تعتزم تنظيم أول معرض للقطع الأثرية المستعملة في شحات‎

البيضاء - بوابة الوسط: يزيد الحبل | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 05:57 مساء

كشفت مصلحة الآثار التابعة للحكومة الموقتة، اعتزامها تنظيم أول معرض للقطع الأثرية المستعملة والمسترجعة في مدينة شحات شرق البلاد، وفق بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء.

وقالت المصلحة في بيان، إن المعرض سيكون لمدة عشرة أيام، وسيتضمن اليوم الأول الافتتاح الرسمي، بينما بقية الأيام للزوار مجانًا، مع تخصيص جناح مميز لعرض أعمال فقيد الآثار الراحل داوود حلاق، لافتة إلى أنها لم تحدد بعد تاريخ انطلاق المعرض.

وذكرت أن المعرض يأتي في إطار حملة التوعية بأهمية الموروث الثقافي في ليبيا وسبل حمايته وتطويره، مشيرة إلى أن القطع المستعملة هي تلك القطع التي قام المواطنون بتسليمها طواعية إلى المصلحة، أما المسترجَعة فهي تلك القطع التي تمت استعادتها عن طريق الجيش الليبي أو وزارة الداخلية أو سلك النيابة والقضاء.

وأكد رئيس مصلحة الآثار، أحمد حسين، أن المعرض سيعقد في شحات بنسخته الأولى، بينما النسخة الثانية ستكون في بنغازي خلال أغسطس المقبل، وستقام الثالثة في نوفمبر بطبرق، وبقية النسخ في جنوب وغرب البلاد.

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