بالصور: أول اجتماع لمؤسسة النفط في بنغازي بعد قرار قيادة الجيش

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 26 يونيو 2018, 02:59 مساء
فرج سعيد خلال ترؤسه اجتماع مؤسسة النفط في بنغازي. (الصفحة الرسمية للمؤسسة في بنغازي)

عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الموقتة، المهندس فرج سعيد، اجتماعًا مع أعضاء مجلس الإدارة والمديرين العامين.

وأوضحت الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الاجتماع جاء بعد قرار القوات المسلحة العربية الليبية بقيادة المشير خليفة بلقاسم حفتر بشأن تسليم الحقول والموانئ النفطية للمؤسسة الوطنية للنفط بمقرها الرئيس بنغازي بإدارة المهندس فرج سعيد».

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كان سعيد أكد في تصريحات عقب قرار القيادة العامة للجيش، أمس الإثنين، أن مؤسسة النفط في بنغازي «قامت بتشكيل لجنة ستشرع في زيارة الهلال النفطي لتقييم الأضرار»، لافتًا إلى أنهم سيقررون رفع حالة القوة القاهرة عن الموانئ النفطية «بناءً على تقييم الأضرار».

وأكد أن إدارة مؤسسة النفط في بنغازي «ستراسل إدارات الشركات في المنطقة الشرقية»، ونبه إلى أنه «في حال لم تتم الاستجابة من طرفهم سيتم استبدالهم بلجان تسييرية أخرى».

فرج سعيد خلال اجتماع مؤسسة النفط في بنغازي. (الصفحة الرسمية للمؤسسة في بنغازي)
من اجتماع مؤسسة النفط في بنغازي. (الصفحة الرسمية للمؤسسة في بنغازي)
من اجتماع مؤسسة النفط في بنغازي. (الصفحة الرسمية للمؤسسة في بنغازي)
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