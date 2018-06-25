ردًا على اقتراح سالفيني.. معيتيق يجدد رفض ليبيا إقامة معسكرات للمهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 25 يونيو 2018, 12:58 مساء
نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معتيق ووزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني خلال مؤتمر صحفي مشترك في طرابلس اليوم. (الحساب الرسمي للوزير الإيطالي)

جدد نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق، اليوم الإثنين، رفض ليبيا القاطع لإقامة معسكرات تستقبل المهاجرين على التراب الليبي، في أول رد فعل على اقتراح وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في ليبيا.

وقال، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع سالفيني في طرابلس، إن ليبيا في هذا الملف هي بلد عبور وليست مصدرا لتدفق المهاجرين، داعيا الأوروبيين إلى الاتفاق معا فيما يخص ملف الهجرة.

وثمن معيتيق زيارة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني إلى طرابلس، مؤكدًا سعي المجلس الرئاسي البناء على هذه الخطوة لتطوير التعاون بين البلدين.

كان وزير الداخلية الإيطالي اقترح في وقت سابق اليوم إنشاء مراكز استقبال مهاجرين في الحدود الجنوبية الليبية، خلال لقاء مع وزير الداخلية بحكومة الوفاق عبدالسلام عاشور. وأوضح في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل «تويتر»: «اقترحنا إنشاء مراكز استقبال تقع على الحدود الجنوبية لليبيا».

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن خطط لإنشاء مراكز استقبال لاجئين للحدِّ من أزمة الهجرة التي يعقد بشأنها الاتحاد اجتماعًا طارئا هذا الأسبوع، لكن جريدة «ذا غارديان» البريطانية قالت إن الاقتتال للسيطرة على موانئ نفطية في ليبيا يمثل عقبات أمام هذه الخطط.

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